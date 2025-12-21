Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Оренбургом

По факту гибели следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Был проведён детальный осмотр места происшествия, в настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз для установления точной причины возгорания и обстоятельств трагедии. Межрайонная прокуратура сообщила, что дело взять под контроль.