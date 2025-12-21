Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Оренбургом

В городе Бузулук Оренбургской области двое маленьких детей погибли в результате пожара в частном доме. Как сообщили в СУ СК по региону, по данному факту возбужденно уголовное дело.

«В вечернее время 21 декабря 2025 года на улице Мичурина в городе Бузулуке произошло возгорание жилого дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей 2022 и 2024 года рождения», — говорится в сообщении.

По факту гибели следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Был проведён детальный осмотр места происшествия, в настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз для установления точной причины возгорания и обстоятельств трагедии. Межрайонная прокуратура сообщила, что дело взять под контроль.

Ранее сообщалось, что в городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали мужчина и женщина, личности которых сейчас устанавливаются.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.