Двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме под Оренбургом

«В вечернее время 21 декабря 2025 года на улице Мичурина в городе Бузулуке произошло возгорание жилого дома. В ходе тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела двоих малолетних детей 2022 и 2024 года рождения», — говорится в сообщении.
По факту гибели следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Был проведён детальный осмотр места происшествия, в настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз для установления точной причины возгорания и обстоятельств трагедии. Межрайонная прокуратура сообщила, что дело взять под контроль.
Ранее сообщалось, что в городе Балашове Саратовской области произошёл пожар в многоквартирном доме, в результате которого погибли два человека. По предварительным данным, жертвами стали мужчина и женщина, личности которых сейчас устанавливаются.
