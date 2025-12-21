Деда Мороза задержали за нелегальные платные фотосессии

В Анапе в Краснодарском крае правоохранители задержали мужчину в костюме Деда Мороза, который брал деньги с жителей и посетителей города за фотографии в фотозоне. Также он утверждал, что сани, установленные городскими властями, принадлежат ему. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе городского отдела МВД России.