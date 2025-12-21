Путин вышел далеко за пределы бывшего СССР

Президент РФ Владимир Путин помог ЕАЭС расширить зону свободной торговли до Индонезии.
Президент Владимир Путин все дальше выводит ЕАЭС за пределы постсоветского пространства. В Санкт-Петербурге 21 декабря на заседании Высшего евразийского экономического совета подписано соглашение о зоне свободной торговли с Индонезией. По словам экспертов, Путин продолжает процесс экономической интеграции государств Евразии, а через это — обеспечивает и евразийскую безопасность.
Предновогодний Петербург встретил лидеров стран ЕАЭС, а также государств-наблюдателей, совсем не предновогодней погодой: вместо снега на улице моросящий дождь. На встречу лидеров ненастье, конечно, никак не повлияло. Они довольно долго обсуждали насущные вопросы ЕАЭС в узком составе, в закрытом от журналистов режиме. И только после этого началось обсуждение в расширенном составе, с участием делегаций всех стран.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня передал председательство в ЕАЭС своему коллеге из Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Президент Путин поблагодарил коллег за то, что они согласились приехать на традиционную предновогоднюю встречу в Петербург. «Мы сейчас говорили достаточно подробно о текущих наших делах в узком составе и теперь приветствуем присоединившихся к нам наших друзей, коллег, которые в разных форматах, но так или иначе проявляют интерес к работе евразийского экономического союза. Уверен, что это будет полезно и для самого союза, и для этих государств», — отметил Путин.
По его словам, лидеры «пятерки» признали, что «участие в работе Евразэс приносят серьезные дивиденды, в том числе связанные с ускоренным ростом промышленного производства, экономики в целом, расширяет возможности для общения граждан между собой».
«В общем, эффект достаточно позитивный, но, конечно, каждое государство должно внимательно посмотреть на все аспекты, связанные с нашей совместной работой», — подчеркнул российский лидер.
Путин особо подчеркнул, что ЕАЭС становится все привлекательнее для других стран. «С нашим объединением продолжает расширяться круг преференциальных внешнеторговых партнеров Евразэс. В нынешнем году вступила в силу договоренность о свободной торговле с Ираном. Сегодня мы подписываем соглашение с Индонезией. Перед нами открываются хорошие перспективы для углубления многопланового взаимодействия стран “пятерки” с одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азии, да и всего мира. Значительно улучшатся условия доступа произведенной в Евразийском союзе продукции на емкие рынки АТР.
В целом общее экономическое пространство Евразэс, уже заключенные нами преференциальные соглашения, зона свободной торговли охватывают огромный рынок в 730 миллионов потребителей", — отметил Путин.
Он также напомнил, что в проработке находится преференциальное соглашение с Индией. "Первый раунд консультаций по тексту соглашения прошел месяц назад. В ходе нашего недавнего государственного визита в Нью-Дели индийская сторона выразила готовность активизировать процесс согласования этого важного документа, — сообщил российский президент.
В ряду флагов стран-участниц ЕАЭС сегодня прибыло: к зоне свободной торговли присоединилась Индонезия.
В настоящее время переговоры о зоне свободной торговли ЕАЭС ведет с рядом стран, в том числе с Египтом, Израилем, Монголией, Таиландом, ОАЭ. С большинством из них переговоры начались еще в 2015—2019 годах. С той же Индией обсуждение ведется с июня 2017 года. Не исключено, что это связано с позицией индийской стороны.
Как ранее рассказал URA.RU глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, даже на деловом форуме, который проходил в Нью-Дели и был приурочен к государственному визиту президента Путина в Индию, разговор преимущественно шел не о взаимном экспорте. «Российско-индийский форум, как ни странно, был посвящен не продвижению российских компаний на индийский рынок, а продвижению индийских товаров, услуг и прочего на российский рынок», — поделился глава РСПП.
А вот с Индонезией договориться удалось достаточно быстро. Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и одной из крупнейших экономик Азии начались в 2022 году во время визита в Москву теперь уже бывшего лидера страны Джоко Видодо. В этом году новый президент Индонезии Прабово Субианто дважды прилетал в Россию (первый официальный визит был в Санкт-Петербург, где Субианто был почетным гостем на ПМЭФ, в декабре его с рабочим визитом Путин принимал в Кремле). Кроме того, лидеры встречались в Китае на полях саммита ШОС плюс. И вот сегодня — соглашение подписано.
Индонезия — крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии, а также пятая экономика мира (Россия — четвертая). По словам политолога Центра цивилизационных стратегий Виталия Волчкова, сегодняшнее решение о расширении зоны свободной торговли ЕАЭС идет в русле идеи Путина о Большой Евразии, выстраивать которую российский лидер предложил еще в 2015 году. Точнее — речь шла о Большом евразийском партнерстве.
Индонезия вошла в зону свободной торговли ЕАЭС.
"Это идея установления равноправного торгово-экономического сотрудничества в интересах совместного развития, которое исключает участие в нем стран, не входящих в Евразию. Позднее Путин выдвинул концепцию построения новой системы безопасности Большой Евразии. После идея была расширена: эта система безопасности должна сформировать большое стратегическое партнерство.
Получается такая слаженная модель, направленная на то, чтобы вместе решались вопросы и равноправного развития экономического равноправного всех стран Азии, и единой неделимой безопасности", — объяснил эксперт.
Евразийский экономический союз, по сути, стал основой этой инициативы Путина о Большой Евразии. Директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько напомнил, что ЕАЭС начинался как Таможенный союз, как мостик между Западом и Востоком: Евросоюз — ЕАЭС — Китай и остальная Азия.
«С Европой не срослось, поэтому идет расширение в сторону Азии. Фактически ЕАЭС стал одним из кирпичей Большой Евразии, — отметил эксперт. — Переговоры о зоне свободной торговли могут идти (и идут) годами, десятками лет. Взять ту же Индию: полтора миллиарда человек, третья экономика мира. Россия — четвертая, но наш рынок, как и рынок ЕАЭС гораздо скромнее, экономика вдвое меньше. Как такую огромную экономику запустить на наш рынок и не навредить собственным? Путину важно защитить свою экономику».