Путин вышел далеко за пределы бывшего СССР

А вот с Индонезией договориться удалось достаточно быстро. Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и одной из крупнейших экономик Азии начались в 2022 году во время визита в Москву теперь уже бывшего лидера страны Джоко Видодо. В этом году новый президент Индонезии Прабово Субианто дважды прилетал в Россию (первый официальный визит был в Санкт-Петербург, где Субианто был почетным гостем на ПМЭФ, в декабре его с рабочим визитом Путин принимал в Кремле). Кроме того, лидеры встречались в Китае на полях саммита ШОС плюс. И вот сегодня — соглашение подписано.