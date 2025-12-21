Российские дипломаты раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе экипажем Ми-26

«В результате с властями Туниса была достигнута договорённость о том, что экипаж из семи граждан России и двух граждан Белоруссии покинет страну в ближайшее время», — рассказали в посольстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российских и белорусских пилотов уже третий день держат в аэропорту Туниса без каких-либо объяснений. Девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии — перегоняли воздушное судно после ремонта из Ливии в Алжир и сделали остановку для ночёвки.
