Российские дипломаты раскрыли детали ситуации с застрявшим в Тунисе экипажем Ми-26

Дипломатический скандал разгорелся вокруг российско-белорусского экипажа вертолёта Ми-26, совершившего техническую посадку на тунисском острове Джерба. Посольство России официально опровергло информацию о задержании пилотов местными властями. По данным диппредставительства, единственная проблема заключается в отсутствии разрешения на дальнейший перелёт.

Источник: Life.ru

«В результате с властями Туниса была достигнута договорённость о том, что экипаж из семи граждан России и двух граждан Белоруссии покинет страну в ближайшее время», — рассказали в посольстве.

Ранее Life.ru сообщал, что российских и белорусских пилотов уже третий день держат в аэропорту Туниса без каких-либо объяснений. Девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии — перегоняли воздушное судно после ремонта из Ливии в Алжир и сделали остановку для ночёвки.

