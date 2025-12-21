Школьный микроавтобус столкнулся с машиной в Удмуртии, пострадали 14 человек

В Увинском районе Удмуртии школьный микроавтобус ГАЗ-322121 столкнулся с легковым автомобилем «Чанган». В результате аварии пострадали 14 человек, включая восьмерых детей. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.
По данным ведомства, ДТП произошло на автодороге Ижевск — Ува возле деревни Точкогурт около 18:00, передает Telegram-канал МЧС.
В следственном управлении Следственного комитета по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
— В результате столкновения легкового автомобиля и школьного автобуса, следовавшие в автобусе семеро детей, двое сопровождающих и водитель, а также водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, получили травмы различной степени тяжести, — говорится в сообщении.
Всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь, передает страница ведомства в соцсети VK.
В Министерстве здравоохранения Удмуртии сообщили, что в результате аварии госпитализировали семеро человек. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще четверо — на уровне средней степени тяжести. В состоянии средней степени тяжести также находятся двое взрослых, передает ТАСС.
20 декабря на 17-м километре дороги «Северный обход» в Новосибирской области водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу машине марки Volvo и врезался в него. В результате аварии пострадали водитель и девять пассажиров.