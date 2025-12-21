Школьный микроавтобус столкнулся с машиной в Удмуртии, пострадали 14 человек

В Министерстве здравоохранения Удмуртии сообщили, что в результате аварии госпитализировали семеро человек. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии, еще четверо — на уровне средней степени тяжести. В состоянии средней степени тяжести также находятся двое взрослых, передает ТАСС.