Движение восстановлено на внутренней стороне 86 км МКАД

Движение восстановлено на внутренней стороне 86 км МКАД, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Движение на внутренней стороне 86 км МКАД восстановлено», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что движение на 86 км МКАД (в районе Подушкинского путепровода) было затруднено из-за возгорания автомобиля.