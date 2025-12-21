Путин дал Трампу шанс получить премию мира

Премия учреждена Российским историческим обществом, Российским фондом мира и Российским военно-историческим обществом в честь известного во всем мире русского писателя Льва Толстого, который, как известно, участвовал в годы Крымской войны в обороне Севастополя. Премия присуждается, в частности, за заслуги в деятельности, направленной на противодействие угрозе развязывания третьей мировой войны и предотвращение ядерной катастрофы, за активную миротворческую деятельность и неустанную борьбу в защиту прав и свобод человека и другие заслуги. Впервые премия была вручена Африканскому союзу в 2024 году — за вклад в дело укрепления мира.