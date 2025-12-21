Под Нижним Тагилом легковушка влетела в пассажирский автобус с людьми. Фото

Авария произошла вблизи деревни Чащино.
Под Нижним Тагилом (Свердловская область) водитель легковушки влетел в пассажирский автобус, в котором находились люди. В результате этого пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля “ВАЗ-21099” с пассажирским автобусом марки “ПАЗ-320302”, следовавшим по маршруту № 104 “Нижний Тагил — Черноисточинск”. В результате происшествия два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — заявили гаишники.
Авария привлекла внимание свердловской прокуратуры. Там заявили, что водитель легковушки погиб, а пассажирка автобуса, пострадавшая в ДТП, уже отпущена домой. На месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.