Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Нижним Тагилом легковушка влетела в пассажирский автобус с людьми. Фото

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) водитель легковушки влетел в пассажирский автобус, в котором находились люди. В результате этого пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла вблизи деревни Чащино.

Под Нижним Тагилом (Свердловская область) водитель легковушки влетел в пассажирский автобус, в котором находились люди. В результате этого пострадали два человека, рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля “ВАЗ-21099” с пассажирским автобусом марки “ПАЗ-320302”, следовавшим по маршруту № 104 “Нижний Тагил — Черноисточинск”. В результате происшествия два человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение», — заявили гаишники.

Авария привлекла внимание свердловской прокуратуры. Там заявили, что водитель легковушки погиб, а пассажирка автобуса, пострадавшая в ДТП, уже отпущена домой. На месте продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.