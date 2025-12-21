На границе Польши и Украины образовались огромные очереди

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». По данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), за минувшие сутки границу через них пересекли почти 67 тыс. человек, при этом тех, кто въехал на территорию Украины в Львовской области, на более чем 3,5 тыс. больше, чем выехал из страны в Польшу.