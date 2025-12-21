Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На границе Польши и Украины образовались огромные очереди

Время ожидания пропуска через украинско-польскую границу достигает 20 часов.

Источник: Аргументы и факты

На границе Украины с Польшей в обоих направлениях скопились очереди из сотен автомобилей и автобусов, сообщают украинские паблики.

Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». По данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), за минувшие сутки границу через них пересекли почти 67 тыс. человек, при этом тех, кто въехал на территорию Украины в Львовской области, на более чем 3,5 тыс. больше, чем выехал из страны в Польшу.

Отмечается, что ожидание в очереди на пересечение границы достигает 20 часов.

С чем связан коллапс на польско-украинской границе, не уточняется.

Ранее представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая рассказала, что в стране планируют отменить особый правовой статус, предоставленный украинским беженцам. С 4 марта 2026 года их собираются приравнять к другим иностранным гражданам.