На границе Польши и Украины образовались огромные очереди

На границе Украины с Польшей в обоих направлениях скопились очереди из сотен автомобилей и автобусов, сообщают украинские паблики.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в пунктах пропуска «Краковец» и «Шегини». По данным Госпогранслужбы Украины (ГПСУ), за минувшие сутки границу через них пересекли почти 67 тыс. человек, при этом тех, кто въехал на территорию Украины в Львовской области, на более чем 3,5 тыс. больше, чем выехал из страны в Польшу.
Отмечается, что ожидание в очереди на пересечение границы достигает 20 часов.
С чем связан коллапс на польско-украинской границе, не уточняется.
Ранее представитель Министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая рассказала, что в стране планируют отменить особый правовой статус, предоставленный украинским беженцам. С 4 марта 2026 года их собираются приравнять к другим иностранным гражданам.