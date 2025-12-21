Из всего стада, провалившегося под лёд в Башкирии, выжила лишь одна овечка

В Башкирии из озера извлекли 780 овец, которые провалились под лёд. Видео © Telegram /Кирилл Первов.
«Спасатели Госкомитета РБ по ЧС совместно с коллегами из Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают работу по извлечению погибших животных из озера Узеть в Бирском районе», — написал он.
Первоначально хозяин отары сообщал лишь о 200−300 возможных потерь, однако реальное число оказалось значительно выше — на данный момент стало известно о 780 погибших. При этом в ходе операции на льду водоёма была обнаружена одна выжившая овца. Спасатели вывели животное на берег, подняли по крутому склону и вернули владельцу. Тем не менее работа ещё не завершена и продолжается.
Напомним, что в Башкирии произошло массовое падение овец под лёд озера Усеть, в результате которого погибло большое количество животных. Инцидент случился, когда пастух перегонял стадо через водоём возле хутора Луч, не проверив его прочность. Этот случай не является первым нарушением для данного пастуха, которого ранее уже привлекали к ответственности за самовольный выгул скота на том же озере. Почти все бараны, оказавшиеся в ледяной воде, погибли от переохлаждения.
