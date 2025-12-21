Из всего стада, провалившегося под лёд в Башкирии, выжила лишь одна овечка

Напомним, что в Башкирии произошло массовое падение овец под лёд озера Усеть, в результате которого погибло большое количество животных. Инцидент случился, когда пастух перегонял стадо через водоём возле хутора Луч, не проверив его прочность. Этот случай не является первым нарушением для данного пастуха, которого ранее уже привлекали к ответственности за самовольный выгул скота на том же озере. Почти все бараны, оказавшиеся в ледяной воде, погибли от переохлаждения.