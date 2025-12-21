Около 11 тыс. жителей Запорожской области остались без света после падения БПЛА

По словам главы региона, опасность повторных ударов сохраняется. «Энергетики приступят к восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки», — написал он в Telegram-канале.
По информации Евгения Балицкого, в результате атаки 21 декабря пострадала жительница Васильевки. После падения БПЛА загорелся частный дом. Днем ранее обломки дронов повредили линии электропередачи в Васильевском муниципальном округе.
