Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропорту Геленджика

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.
По действующему NOTAM, аэропорт работает с регулярными рейсами с 8:30 до 20:00 по Москве.
А ранее сообщалось, что в Курском районе Курской области было восстановлено электроснабжение, которое было нарушено после атаки украинского беспилотника. В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пять тысяч человек остались без света.
