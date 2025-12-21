Ричмонд
Росавиация ввела ограничения на полёты в аэропорту Геленджика

Росавиация объявила о временных ограничениях в аэропорту Геленджика. Введены дополнительные меры, касающиеся приема и выпуска самолётов, для обеспечения безопасности полётов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении Росавиации.

По действующему NOTAM, аэропорт работает с регулярными рейсами с 8:30 до 20:00 по Москве.

А ранее сообщалось, что в Курском районе Курской области было восстановлено электроснабжение, которое было нарушено после атаки украинского беспилотника. В результате удара по объекту энергетической инфраструктуры пять тысяч человек остались без света.

