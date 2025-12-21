Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ

Более 10 тысяч абонентов остались без электричества в Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области. Предварительной причиной перебоев стала атака беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что без электроснабжения находятся жители Каменки-Днепровской, Благовещенки и Днепровки. Сохраняется опасность повторных ударов по объектам инфраструктуры, что задерживает начало восстановительных работ. Энергетические бригады приступят к ликвидации последствий только после полной стабилизации обстановки в районе. Сейчас специалисты вынуждены ждать, пока угроза новых атак сведётся к минимуму.

«В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10 587 абонентов. Предварительно, причиной стала атака БПЛА противника», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что крупная авария на подстанции оставила без электричества южную часть Заречного в Свердловской области. Повреждение одной из ячеек оборудования произошло утром 14 декабря, что привело к прекращению подачи энергии. В результате отключения пострадали 39 многоквартирных домов, где проживают около 18 тысяч человек, включая четыре тысячи детей.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше