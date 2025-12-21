Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без света из-за атак ВСУ

Он уточнил, что без электроснабжения находятся жители Каменки-Днепровской, Благовещенки и Днепровки. Сохраняется опасность повторных ударов по объектам инфраструктуры, что задерживает начало восстановительных работ. Энергетические бригады приступят к ликвидации последствий только после полной стабилизации обстановки в районе. Сейчас специалисты вынуждены ждать, пока угроза новых атак сведётся к минимуму.
«В Каменке-Днепровской, Благовещенке и Днепровке Каменско-Днепровского муниципального округа отсутствует электроснабжение — без электричества остались 10 587 абонентов. Предварительно, причиной стала атака БПЛА противника», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что крупная авария на подстанции оставила без электричества южную часть Заречного в Свердловской области. Повреждение одной из ячеек оборудования произошло утром 14 декабря, что привело к прекращению подачи энергии. В результате отключения пострадали 39 многоквартирных домов, где проживают около 18 тысяч человек, включая четыре тысячи детей.
