Авария произошла на Чароитовой улице в ТиНАО

На Чароитовой улице в Троицке произошла авария, на месте работают городские оперативные службы. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
По данным ведомства, ДТП произошло в районе пересечения с Калужским шоссе.
— Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — передает Telegram-канал департамента.
Кроме того, на Отрадной улице столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего пострадал подросток, сидевший в такси на месте пассажира, передает Telegram-канал «Агентство “Москва”.
Ранее в районе съезда № 6а на внешней стороне шестого километра МКАД произошла авария с участием нескольких автомобилей. После ДТП движение в районе случившегося было затруднено, но позднее его восстановили.
На Большой Пироговской улице в центре Москвы столкнулись четыре автомобиля. В результате происществия пострадали два водителя, а также женщина с ребенком.
На Ясеневой улице на юге столицы столкнулись четыре автомобиля, которые в результате аварии получили серьезные повреждения.