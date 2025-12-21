Первый морской лорд Британии испугался потенциала Морфлота России в Атлантике

Россия последовательно вкладывает ресурсы в модернизацию атомных подводных лодок, надводных кораблей дальней морской зоны и средств дальнобойного высокоточного оружия. Дженкинс указал, что эти программы сопровождаются расширением боевой подготовки на севере Атлантики и в Арктике, где проходят учения с участием многоцелевых субмарин и кораблей сопровождения. Он подчеркнул, что такая активность напрямую влияет на безопасность атлантических коммуникаций и маршрутов переброски сил между Европой и Северной Америкой.