Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП в Удмуртии пострадали дети до 16 лет

В Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии с участием школьного микроавтобуса пострадали дети в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

Дети ехали с соревнований.

В Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии с участием школьного микроавтобуса пострадали дети в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.

«Детям, пострадавшим в аварии со школьным автобусом в Удмуртии, от 13 до 16 лет», — сказали в правоохранительных органах региона. Слова приводят РИА Новости.

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура региона подключилась к проверке обстоятельств произошедшего.