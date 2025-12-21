В ДТП в Удмуртии пострадали дети до 16 лет

Дети ехали с соревнований.
В Удмуртии в дорожно-транспортном происшествии с участием школьного микроавтобуса пострадали дети в возрасте от 13 до 16 лет. Об этом сообщили в региональных правоохранительных органах.
«Детям, пострадавшим в аварии со школьным автобусом в Удмуртии, от 13 до 16 лет», — сказали в правоохранительных органах региона. Слова приводят РИА Новости.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура региона подключилась к проверке обстоятельств произошедшего.