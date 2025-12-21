Переговоры России и США по завершению конфликта и беременные солдаты ВСУ: главное об СВО на 21 декабря

Однако в ФРГ не верят в то, что урегулирование конфликта с нынешними властями Украины возможно. По их словам, это обусловлено тем, что те придерживаются националистических взглядов. Тем временем в зоне СВО российские войска добиваются успехов. Так, ВС РФ за сутки уничтожили свыше 1200 боевиков ВСУ и продвинулись в Запорожской области, благодаря чему село Веролюбовка перешло в «серую зону». Главное о спецоперации на 21 декабря — в материале URA.RU.