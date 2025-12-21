Переговоры России и США по завершению конфликта и беременные солдаты ВСУ: главное об СВО на 21 декабря

Веролюбовка оказалась в «серой зоне» благодаря продвижению ВС РФ, заявил Марочко.
Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными державами Кирилл Дмитриев прибыл на переговоры в Майами. Основной их темой является урегулирование конфликта на Украине.
Однако в ФРГ не верят в то, что урегулирование конфликта с нынешними властями Украины возможно. По их словам, это обусловлено тем, что те придерживаются националистических взглядов. Тем временем в зоне СВО российские войска добиваются успехов. Так, ВС РФ за сутки уничтожили свыше 1200 боевиков ВСУ и продвинулись в Запорожской области, благодаря чему село Веролюбовка перешло в «серую зону». Главное о спецоперации на 21 декабря — в материале URA.RU.
Дмитриев прибыл в Майами на переговоры.
Кирилл Дмитриев прибыл в Майами на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщили журналисты.
Основной целью Дмитриева является получить наработки американской и европейской стороны по поводу мирного урегулирования конфликта. А позже — доставить эту информацию в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами «Первого канала». Также эту информацию подтверждал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В Германии не верят на заключение мира на Украине.
Пока власти Украины придерживаются националистических взглядов, заключить устойчивого мирного соглашения будет невозможно. Об этом заявил бывший высокопоставленный политик ФРГ, в разные годы занимавший посты министра образования и науки, государственного министра в МИД и первого бургомистра Гамбурга Клаус фон Донаньи.
«В Германии такой национализм привел к подъему Гитлера. Я не думаю, что в настоящее время с людьми в Киеве можно заключить прочный мир», — заявил Гамбурга Клаус фон Донаньи в интервью швейцарской газете Die Neue Zürcher Zeitung.
ВС РФ продолжают уничтожать солдат ВСУ в Димитрове и Родинском.
Группировка войск «Центр» продолжает наносить удары по окруженным украинским подразделениям в Димитрове (ДНР, украинское название — Мирноград), а также проводит зачистку населенного пункта Родинское от оставшихся разрозненных формирований ВСУ. Потери украинской стороны за сутки оцениваются до свыше 1200 солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российская группирсовка войск “Центр” продолжает уничтожение окруженного противника в Димитрове (ДНР) и зачистку от разрозненных формирований ВСУ населенного пункта Родинское. Всего противник в зоне СВО за сутки потерял до 1285 боевиков», — указано в материале телеканала RT со ссылкой на оборонное ведомство. Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отмечал, что следующей задачей российских войск после освобождения Красноармейска является ликвидация окруженных формирований ВСУ в Димитрове.
Орбан раскрыл, кто хочет продолжения конфликта на Украине.
Продолжения конфликта на Украине добиваются лишь политические деятели, отличающиеся наивностью, представители оборонной промышленности и финансовые структуры. Такое заявление сделал премьер-министра Венгрии Виктор Орбан.
«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — заявил Орбан. Он опубликовал в соцсети X.
В состав батальона ВСУ «Шквал» входили беременные женщины.
Беременные женщины, отбывающие наказание в местах лишения свободы, привлекались к службе в специальном батальоне «Шквал», который входит в состав 1-го отдельного штурмового полка ВСУ. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Законодатели не предусмотрели возможности декретного отпуска, хотя подразделения набирают заключенных женщин. Как оказалось, в “Шквале” 1-й ОШП были беременные женщины-осужденные», — указано в сообщении.
ВС РФ разминировали подъездные пути с воздуха.
В Запорожской области российские саперы разминировали дорогу с помощью БПЛА. Кадры опубликованы в telegram-канале Минобороны РФ.
Веролюбовка перешла в «серую зону».
Село Веролюбовка, расположенное к западу от Часова Яра в ДНР, фактически оказалась в «серой зоне» в результате продвижения подразделений Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал военный корреспондент Андрей Марочко. Сделал он это в эфире радио «Комсомольская правда». Нахождение в «серой зоне» означает, что она пока не контролируется напрямую российскими войсками, но и бойцов ВСУ там нет.
ВСУ потеряли присланные Западом танки.
Военные подразделения группировки войск «Центр» ликвидировали в зоне проведения спецоперации танки Abrams американского производства и Leopard, произведенные в Германии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки “Abrams” производства США и “Leopard” производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки», — указано в сообщении ведомства в telegram-канале.
ВС РФ уничтожили предприятия ВПК Украины.
Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиацией и ударными БПЛА.
ВС РФ уничтожили предприятия ВПК и места нахождения войск ВСУ и иностранных наемников. Об этом также сообщили в Минобороны РФ.
Удары были нанесены с помощью оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск. Также поражены места сборки украинских БПЛА. Об этом рассказали в пресс-службе оборонного ведомства в telegram-канале.
Украина оставила восток Сумской области.
Подразделения ВСУ покинули позиции на одном из участков восточной части Сумской области, который прилегает к государственной границе с РФ. Об этом заявил офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховой. Его слова приводит «Украинская правда».
ВСУ покидают позиции в районе села Грабовское. Оно находится на востоке Сумской области.