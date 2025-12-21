Водолазы достали из озера в Башкирии почти 800 провалившихся под лед овец

Водолазы достали из озера Узеть в Бирском районе 780 погибших овец, при этом ранее хозяин отары сообщал, что под лед провались более двухсот животных, сообщили в госкомитете в Башкирии по ЧС.
«На сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Спасатели рассказали, что во время работы заметили на льду озера одну живую овцу, ее вывели из опасного места, подняли по склону и передали владельцу.
Напомним, инцидент произошел 16 декабря в районе села Луч. Стадо овец провалилось под лед во время попытки переправы на другой берег. Спустя два дня водолазы достали из озера Узеть более 350 погибших животных.