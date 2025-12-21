112: Полиция считает разрыв патрона основной версией смерти подростка в Химках

В качестве основной версии гибели подростка в подмосковных Химках правоохранители рассматривают разрыв регенеративного патрона в его рюкзаке. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, пострадавший при взрыве мальчик рассказал, что в рюкзаке погибшего находился баллон со сжатым кислородом, который мог сдетонировать.
По словам пользователей социальных сетей, погибший подросток и его друг любили лазать по подземным и заброшенным объектам, где они устраивали взрывы из доступных им предметов. Одним из таких предметов и был регенеративный патрон, передает Telegram-канал.
О случившемся стало известно вечером 20 декабря. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Согласно данным СМИ, подросток шел домой после встречи так называемых диггеров. Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон, который не успел подорвать.
По факту взрыва, в результате которого в Химках погиб подросток и пострадали два человека, возбудили уголовное дело. Позднее детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали.