112: Полиция считает разрыв патрона основной версией смерти подростка в Химках

В качестве основной версии гибели подростка в подмосковных Химках правоохранители рассматривают разрыв регенеративного патрона в его рюкзаке. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, пострадавший при взрыве мальчик рассказал, что в рюкзаке погибшего находился баллон со сжатым кислородом, который мог сдетонировать.

По словам пользователей социальных сетей, погибший подросток и его друг любили лазать по подземным и заброшенным объектам, где они устраивали взрывы из доступных им предметов. Одним из таких предметов и был регенеративный патрон, передает Telegram-канал.

О случившемся стало известно вечером 20 декабря. Взрыв произошел в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. Согласно данным СМИ, подросток шел домой после встречи так называемых диггеров. Он положил в свой рюкзак уже активированный регенеративный патрон, который не успел подорвать.

По факту взрыва, в результате которого в Химках погиб подросток и пострадали два человека, возбудили уголовное дело. Позднее детский омбудсмен в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что пострадавшего при взрыве в Химках мальчика прооперировали.