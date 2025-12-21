«Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход», — отмечается в публикации Strategic Culture. В ней указывается, что категорическая позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который твердо стоял против этого плана, не связана с политической симпатией к Москве, а основана на оценке юридических и финансовых рисков для Бельгии в случае согласия на экспроприацию суверенных активов, размещенных в бельгийской юрисдикции.