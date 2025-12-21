Идея ЕС об изъятии российских активов изначально была нереализуема.
Афера Евросоюза с замороженными российскими активами, которые собирались использовать для финансирования Украины, изначально была обречена на провал. Об этом пишет иностранное издание.
«Развязка была предсказуема с того момента, как в 2024 году идея без каких-либо вопросов передать Украине замороженные российские активы начала набирать ход», — отмечается в публикации Strategic Culture. В ней указывается, что категорическая позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который твердо стоял против этого плана, не связана с политической симпатией к Москве, а основана на оценке юридических и финансовых рисков для Бельгии в случае согласия на экспроприацию суверенных активов, размещенных в бельгийской юрисдикции.
В материале утверждается, что предлагавшаяся Еврокомиссией схема фактически означала бы отчуждение российских средств под видом «репарационного кредита» для покрытия дефицита украинского бюджета примерно на два года вперед. Далее возникал бы вопрос о финансировании Украины после 2028 года, который в европейских дискуссиях подробно не обсуждался.
В России готовится план ответных мер в зависимости от дальнейших событий. В их числе — зеркальное изъятие европейских активов, а также признание самого Евросоюза экстремистской организацией, пишет «Царьград».