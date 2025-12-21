В Удмуртии произошло ДТП с участием школьного автобуса, 14 человек пострадали

Инцидент произошел на трассе Ижевск — Ува около 18:00 по мск. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем во время совершения обгона на запрещенном для этого участке дороги. Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП.