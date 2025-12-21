В Удмуртии произошло ДТП с участием школьного автобуса, 14 человек пострадали

14 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Удмуртии 21 декабря. Об этом сообщает «КП-Ижевск».
Как сообщает источник, ранения получили 14 человек, включая восемь детей. В результате ЧП в медучреждение было госпитализировано семь участников аварии, пять из которых несовершеннолетние, им оказывается необходимая помощь.
Инцидент произошел на трассе Ижевск — Ува около 18:00 по мск. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем во время совершения обгона на запрещенном для этого участке дороги. Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП.
В момент аварии в автобусе находилось семеро детей и трое взрослых, еще четверо человек, включая двоих несовершеннолетних, ехали на легковушке.
