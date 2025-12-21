Ричмонд
В Удмуртии произошло ДТП с участием школьного автобуса, 14 человек пострадали

Школьный автобус столкнулся с легковушкой на трассе Ижевск — Ува, семь человек госпитализированы с места ДТП.

Источник: Комсомольская правда

14 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса в Удмуртии 21 декабря. Об этом сообщает «КП-Ижевск».

Как сообщает источник, ранения получили 14 человек, включая восемь детей. В результате ЧП в медучреждение было госпитализировано семь участников аварии, пять из которых несовершеннолетние, им оказывается необходимая помощь.

Инцидент произошел на трассе Ижевск — Ува около 18:00 по мск. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем во время совершения обгона на запрещенном для этого участке дороги. Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТП.

В момент аварии в автобусе находилось семеро детей и трое взрослых, еще четверо человек, включая двоих несовершеннолетних, ехали на легковушке.

Ранее KP.RU сообщал, что более двадцати человек, включая десять детей, были госпитализированы после ДТП в Брянской области. Перевозивший школьников микроавтобус столкнулся с легковой машиной.