В Румынии охотник нашел в лесу дрон с парашютом

Полиция оцепила место происшествия и начала проверку.

Источник: Аргументы и факты

В лесу в уезде Арджеш на горе Стрымту в Румынии обнаружен беспилотник с прикрепленным к нему парашютом, пишет Noi.md.

Отмечается, что дрон нашел охотник. Беспилотный летательный аппарат с размахом крыльев порядка двух метров застрял среди деревьев. Дрон остался целым, так как парашют сработал при его падении.

Сообщается, что сотрудники полиции оцепили территорию, где нашли дрон, и начали проверку. По предварительным данным, он не нес взрывчатку и мог использоваться для разведки или картографирования. Происхождение дрона пока не установлено.

Напомним, 22 ноября в Минобороны Румынии сообщили, что два истребителя F-16 военно-воздушных сил Румынии были подняты ночью с авиабазы в Борче для мониторинга обстановки возле украинской границы. Причиной стали атаки вблизи речной границы и активность БПЛА в районе Измаила, при этом беспилотники не пересекали воздушное пространство Румынии, сообщили в ведомстве.

