Появились подробности смертельной аварии с автобусом под Нижним Тагилом. Фото

«71-летний водитель автомобиля “ВАЗ-21099”, с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался. В салоне автобуса “ПАЗ-320302” находилось шесть пассажиров. Две пассажирки, 61 и 29 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦГБ № 1 для оказания медицинской помощи», — заявили в ведомстве.