Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились подробности смертельной аварии с автобусом под Нижним Тагилом. Фото

В результате аварии около деревни Чащино (Свердловская область) погиб пожилой водитель иномарки, которая влетела в автобус. В салоне «ПАЗа» находилось шесть человек, двум из которых потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель легковушки вылетел на встречку и въехал в автобус.

В результате аварии около деревни Чащино (Свердловская область) погиб пожилой водитель иномарки, которая влетела в автобус. В салоне «ПАЗа» находилось шесть человек, двум из которых потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

«71-летний водитель автомобиля “ВАЗ-21099”, с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался. В салоне автобуса “ПАЗ-320302” находилось шесть пассажиров. Две пассажирки, 61 и 29 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦГБ № 1 для оказания медицинской помощи», — заявили в ведомстве.

К делу уже подключилась свердловская прокуратура. Оперативная группа и гаишники продолжают работу на месте трагедии.