Появились подробности смертельной аварии с автобусом под Нижним Тагилом. Фото

Водитель легковушки вылетел на встречку и въехал в автобус.
В результате аварии около деревни Чащино (Свердловская область) погиб пожилой водитель иномарки, которая влетела в автобус. В салоне «ПАЗа» находилось шесть человек, двум из которых потребовалась помощь врачей. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«71-летний водитель автомобиля “ВАЗ-21099”, с полученными травмами был доставлен в медицинское учреждение, где позднее скончался. В салоне автобуса “ПАЗ-320302” находилось шесть пассажиров. Две пассажирки, 61 и 29 лет, с травмами различной степени тяжести были доставлены в ЦГБ № 1 для оказания медицинской помощи», — заявили в ведомстве.
К делу уже подключилась свердловская прокуратура. Оперативная группа и гаишники продолжают работу на месте трагедии.