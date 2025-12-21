Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края, работает ПВО

Серия взрывов прозвучала в Славянском районе Краснодарского края. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны, сообщает SHOT.

По словам очевидцев, в воздушном пространстве слышался характерный гул моторов. Жители сообщили, что было слышно уже около пяти взрывов. Очевидцы также указывают, что в небе были видны яркие вспышки.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Экстренные службы ситуацию не комментировали.

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электроснабжения. По данным региональных властей, причиной перебоев стала атака беспилотников. Без света оказались населённые пункты Каменка-Днепровская, Благовещенка и Днепровка. Власти отмечали, что сохранялась угроза повторных ударов, из-за чего энергетики не сразу смогли приступить к восстановительным работам. Возобновление подачи электроэнергии планировали после стабилизации обстановки и снижения рисков для ремонтных бригад.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.