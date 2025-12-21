Серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края, работает ПВО

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч жителей Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области остались без электроснабжения. По данным региональных властей, причиной перебоев стала атака беспилотников. Без света оказались населённые пункты Каменка-Днепровская, Благовещенка и Днепровка. Власти отмечали, что сохранялась угроза повторных ударов, из-за чего энергетики не сразу смогли приступить к восстановительным работам. Возобновление подачи электроэнергии планировали после стабилизации обстановки и снижения рисков для ремонтных бригад.