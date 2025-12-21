Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BZ: ЕС и НАТО виновны в образовании «кокона» для своих граждан

Евросоюз и НАТО обсуждают Россию в «эхо-камере», где не допускаются альтернативные точки зрения. Об этом сообщил историк Алексей Громыко.

По мнению историка, в ЕС не допускают альтернативных зрений насчет России.

Евросоюз и НАТО обсуждают Россию в «эхо-камере», где не допускаются альтернативные точки зрения. Об этом сообщил историк Алексей Громыко.

«Внутри ЕС и НАТО люди живут в коконе, в эхо-камере. Там бытует мнение, что Россия хочет того и этого. Россия хочет атаковать НАТО. Все повторяют это без доказательств, без аргументов. А если кто-то говорит что-то другое, это называют пророссийской пропагандой», — рассказал Громыко в интервью изданию Berliner Zeitung.

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что политика военного строительства стран НАТО и подчиненного ему Евросоюза нацелена на подготовку к прямому столкновению с Россией, а в общественном сознании Запада закрепляется идея о неминуемости конфликта. По его словам, в Европе обсуждаются внеплановые учения НАТО и кибератаки против РФ как ответ на неподтвержденные обвинения в адрес Москвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше