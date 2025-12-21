По мнению историка, в ЕС не допускают альтернативных зрений насчет России.
«Внутри ЕС и НАТО люди живут в коконе, в эхо-камере. Там бытует мнение, что Россия хочет того и этого. Россия хочет атаковать НАТО. Все повторяют это без доказательств, без аргументов. А если кто-то говорит что-то другое, это называют пророссийской пропагандой», — рассказал Громыко в интервью изданию Berliner Zeitung.
Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что политика военного строительства стран НАТО и подчиненного ему Евросоюза нацелена на подготовку к прямому столкновению с Россией, а в общественном сознании Запада закрепляется идея о неминуемости конфликта. По его словам, в Европе обсуждаются внеплановые учения НАТО и кибератаки против РФ как ответ на неподтвержденные обвинения в адрес Москвы.