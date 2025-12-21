Ричмонд
В Кургане спасли людей из горящей девятиэтажки в Заозерном

В Кургане спасли двух человек из горящей девятиэтажки, расположенной в Заозерном. Еще несколько человек были эвакуированы. О пожаре в многоквартирном доме сообщает ГУ МЧС России по Курганской области.

В Кургане пожарные спасли двух человек, еще восемь жильцов многоэтажки эвакуировали (архивное фото).

«В Кургане в третьем микрорайоне Заозерного произошло возгорание в девятиэтажке. Пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники МЧС спасли двух человек с помощью масок спасаемого, еще восемь человек были эвакуированы», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.

В тушении огня были задействованы 11 специалистов и три единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стали проблемы с электрооборудованием.

Ранее в Курганской области уже происходили похожие ЧП: в Куртамыше спасатели вывели из огня двух человек, предварительной причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. В самом Кургане пожарные спасали людей при возгораниях на улицах Чернореченская и Радионова.