В Кургане спасли людей из горящей девятиэтажки в Заозерном

«В Кургане в третьем микрорайоне Заозерного произошло возгорание в девятиэтажке. Пострадавших в результате происшествия нет. Сотрудники МЧС спасли двух человек с помощью масок спасаемого, еще восемь человек были эвакуированы», — сообщили в ГУ МЧС России по Курганской области.