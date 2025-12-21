Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Серия взрывов произошла в Славянском районе Краснодарского края

Серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, сработали расчеты противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

Серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, сработали расчеты противовоздушной обороны. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщил Telegram-канал Shot.

— Жители рассказали, что было слышно около пяти взрывов. В небе видны яркие вспышки. Предварительно, силы ПВО работают по украинским дронам-камикадзе. В небе слышен гул мотора, — сказано в публикации.

Официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Россией в ночь на 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Представители ведомства уточнили, что два вражеских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.

В ночь с 19 на 20 декабря, средства ПВО уничтожили 27 беспилотников ВСУ в небе над рядом российских регионов.