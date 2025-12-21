Shot: Серия взрывов произошла в Славянском районе Краснодарского края

Силы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Россией в ночь на 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Представители ведомства уточнили, что два вражеских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.