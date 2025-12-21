Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае

«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Пострадавших нет. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше