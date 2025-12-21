В Кировской области погиб ребёнок, катавшийся на прицепленном к авто тюбинге

Ранее под Архангельском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом маршрута № 144. Во время движения в сторону Новодвинска водитель не справился с управлением на расширении дороги, в результате чего автобус вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем «Москвич». В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров.