В Кировской области погиб ребёнок, катавшийся на прицепленном к авто тюбинге

В Кировской области произошло смертельное ДТП с участием ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«21 декабря 2025 года в 19 часов 35 минут в Кикнурском районе на 1 км автодороги “Кикнур — Шапта” водитель автомобиля “Лифан” совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля “Лада Гранта” катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребёнок погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины аварии. Согласно правоохранителям, информация носит предварительный характер.

Ранее под Архангельском произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом маршрута № 144. Во время движения в сторону Новодвинска водитель не справился с управлением на расширении дороги, в результате чего автобус вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с легковым автомобилем «Москвич». В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров.

