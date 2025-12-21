Ричмонд
Расчёты ПВО уничтожили 35 украинских дронов над регионами России за 3,5 часа

Расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России за три с половиной часа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Наибольшее количество дронов — 23 — сбили над акваторией Чёрного моря. Шесть БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым. По три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря и Белгородской областью.

Ранее серия взрывов прозвучала в Славянском районе Краснодарского края. По словам очевидцев, в воздушном пространстве слышался характерный гул моторов. Жители сообщили, что было слышно уже около пяти взрывов. Очевидцы также указывают, что в небе были видны яркие вспышки.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
