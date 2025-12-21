Нескольких автомобилей столкнулись на 89-м километре МКАД

На внешней стороне 89-го километра МКАД произошла авария с участием нескольких машин. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Движение в районе ДТП затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
В этот же день на Чароитовой улице в Троицке произошло ДТП. По данным пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, авария случилась в районе пересечения с Калужским шоссе.
Ранее в районе съезда № 6а на внешней стороне шестого километра МКАД произошла авария с участием нескольких машин. После ДТП движение в районе случившегося было затруднено, но позднее его восстановили.