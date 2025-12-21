Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На борту лодки, перевернувшейся в Мытищах, были бизнесмены, адвокат и модель

На борту перевернувшейся лодки в Мытищах в Московской области находились несколько бизнесменов, адвокат и модель. Об этом сообщает «Рен-ТВ».

Источник: Life.ru

«Компания возвращалась с осмотра лесного участка в районе Пестовского водохранилища», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, на судне, помимо погибшего Виктора Аверина, в прошлом одного из лидеров ОПГ «Солнцевские», находились бизнесмен Виктор Хмарин — старший, отец генерального директора «Русгидро», адвокат Виктор Перекатов, предприниматель Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.

Источник уточнил, что компания направлялась обратно после поездки в Пестово. Предварительно, лодка задела лёд, после чего потеряла устойчивость и перевернулась. Окончательные причины происшествия сейчас устанавливают специалисты. По имеющимся данным, Виктор Хмарин получил ушибы и переохлаждение. Сведения о состоянии остальных пассажиров уточняются. Официальных комментариев экстренных служб на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось, что бывший лидер организованной преступной группировки «Солнцевские» Виктор Аверин утонул в акватории яхт-клуба «Адмирал» в Подмосковье. По информации источников, лодка с шестью людьми перевернулась во время манёвра. Пятеро пассажиров смогли выбраться на корпус судна и затем добрались до берега при помощи аэросаней. Тело Аверинапозже подняли водолазы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.