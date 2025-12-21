На борту лодки, перевернувшейся в Мытищах, были бизнесмены, адвокат и модель

«Компания возвращалась с осмотра лесного участка в районе Пестовского водохранилища», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, на судне, помимо погибшего Виктора Аверина, в прошлом одного из лидеров ОПГ «Солнцевские», находились бизнесмен Виктор Хмарин — старший, отец генерального директора «Русгидро», адвокат Виктор Перекатов, предприниматель Шамистан Исмаил Оглы Алиев, телохранитель Иван Абрамушин и 18-летняя модель Екатерина Леонова.
Источник уточнил, что компания направлялась обратно после поездки в Пестово. Предварительно, лодка задела лёд, после чего потеряла устойчивость и перевернулась. Окончательные причины происшествия сейчас устанавливают специалисты. По имеющимся данным, Виктор Хмарин получил ушибы и переохлаждение. Сведения о состоянии остальных пассажиров уточняются. Официальных комментариев экстренных служб на момент публикации не поступало.
Ранее сообщалось, что бывший лидер организованной преступной группировки «Солнцевские» Виктор Аверин утонул в акватории яхт-клуба «Адмирал» в Подмосковье. По информации источников, лодка с шестью людьми перевернулась во время манёвра. Пятеро пассажиров смогли выбраться на корпус судна и затем добрались до берега при помощи аэросаней. Тело Аверинапозже подняли водолазы.
