На борту лодки, перевернувшейся в Мытищах, были бизнесмены, адвокат и модель

Источник уточнил, что компания направлялась обратно после поездки в Пестово. Предварительно, лодка задела лёд, после чего потеряла устойчивость и перевернулась. Окончательные причины происшествия сейчас устанавливают специалисты. По имеющимся данным, Виктор Хмарин получил ушибы и переохлаждение. Сведения о состоянии остальных пассажиров уточняются. Официальных комментариев экстренных служб на момент публикации не поступало.