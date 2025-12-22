Ричмонд
Обломки беспилотника повредили трубопровод в Краснодарском крае

Обломки беспилотника повредили трубопровод и привели к возгоранию в посёлке Волна Темрюкского района. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Пострадавших нет», — уточнили в штабе.

Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. По предварительной информации, в районе работали силы противовоздушной обороны. Местные жители сообщали о характерном гуле моторов в небе. Очевидцы насчитали около пяти взрывов и видели яркие вспышки.

