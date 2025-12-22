Обломки беспилотника повредили трубопровод в Краснодарском крае

«Пострадавших нет», — уточнили в штабе.
Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее сообщалось, что в Славянском районе Краснодарского края прогремела серия взрывов. По предварительной информации, в районе работали силы противовоздушной обороны. Местные жители сообщали о характерном гуле моторов в небе. Очевидцы насчитали около пяти взрывов и видели яркие вспышки.
