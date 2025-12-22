Ричмонд
Силы ПВО за три с половиной часа сбили 35 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 35 украинских БПЛА. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщило Министерство обороны России.

— В период с 20:00 до 23:30 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 35 дронов ВСУ: 23 — над акваторией Черного моря, шесть — над Республикой Крым, три — над акваторией Азовского моря и три над Белгородской областью, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, сработали расчеты противовоздушной обороны. Об этом вечером 21 декабря сообщил Telegram-канал Shot. Официальной информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Силы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Россией в ночь на 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Представители ведомства уточнили, что два вражеских беспилотника уничтожили над Волгоградской областью, еще один — над Ростовской.

