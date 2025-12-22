Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области проверяют информацию о гибели животных в приюте

В Ростовской области начали проверку после появления информации о гибели животных в одном из приютов.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области сотрудники полиции начали проверку после появления информации о гибели животных и возможных фактах жестокого обращения в одном из приютов Аксайского района. Сообщение об этом размещено в официальном Telegram-канале регионального управления МВД.

Поводом для проверки стали публикации местных СМИ от 21 декабря, в которых утверждалось, что в приюте «Забытые сердца» были обнаружены погибшие и подвергшиеся мучениям кошки и собаки. После распространения этих данных представители зоозащитных организаций обратились в правоохранительные органы.

Полиция получила соответствующее сообщение и направила сотрудников на место предполагаемого происшествия. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося и дается правовая оценка произошедшему.

Ранее в Башкирии спасатели достали из озера Узеть в Бирском районе более 350 погибших овец.