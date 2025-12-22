В Ростовской области проверяют информацию о гибели животных в приюте

Поводом для проверки стали публикации местных СМИ от 21 декабря, в которых утверждалось, что в приюте «Забытые сердца» были обнаружены погибшие и подвергшиеся мучениям кошки и собаки. После распространения этих данных представители зоозащитных организаций обратились в правоохранительные органы.