В Ростовской области проверяют информацию о гибели животных в приюте

В Ростовской области сотрудники полиции начали проверку после появления информации о гибели животных и возможных фактах жестокого обращения в одном из приютов Аксайского района. Сообщение об этом размещено в официальном Telegram-канале регионального управления МВД.
Поводом для проверки стали публикации местных СМИ от 21 декабря, в которых утверждалось, что в приюте «Забытые сердца» были обнаружены погибшие и подвергшиеся мучениям кошки и собаки. После распространения этих данных представители зоозащитных организаций обратились в правоохранительные органы.
Полиция получила соответствующее сообщение и направила сотрудников на место предполагаемого происшествия. В настоящее время проводится процессуальная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства случившегося и дается правовая оценка произошедшему.
