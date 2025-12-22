Украинцы хотят мира на фоне поддержки вооружением от европейских стран.
Более 70% жителей Украины выступают за мирное соглашение с Россией, несмотря на продолжающиеся поставки вооружений Киеву со стороны западных стран. Таким образом результаты опроса ставят под сомнение представление европейских правительств о настроениях украинского общества. Об этом пишут немецкие СМИ.
«Многие европейские страны считают, что, поставляя им оружие, они исполняют желания Украины. Но, согласно последнему опросу Gallup, более 70 процентов украинцев хотят соглашения с Россией. Они хотят мира. Только в Париже, в Берлине, в Лондоне слышен ответ “нет”, и снова “нет”», — пишет Berliner-zeitung.
Издание указывает, что данные опроса жителей Украины отражают накопившуюся усталость общества от конфликта и его последствий. Это происходит на фоне того, что правительства ряда европейских стран продолжают наращивать военную помощь.
Ранее европейские издания уже сообщали о нарастающих сомнениях в возможности военного решения конфликта. Так El País писал, что в ЕС все чаще обсуждают идею возможных территориальных уступок со стороны Украины ради прекращения боевых действий, а Bild указывал на потери ВСУ населенных пунктов и позиций. При этом официально в Брюсселе и ключевых столицах Евросоюза такие сценарии публично не поддерживаются.