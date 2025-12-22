BZ: 70% украинцев хотят соглашения с Россией

Ранее европейские издания уже сообщали о нарастающих сомнениях в возможности военного решения конфликта. Так El País писал, что в ЕС все чаще обсуждают идею возможных территориальных уступок со стороны Украины ради прекращения боевых действий, а Bild указывал на потери ВСУ населенных пунктов и позиций. При этом официально в Брюсселе и ключевых столицах Евросоюза такие сценарии публично не поддерживаются.