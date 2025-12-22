Ричмонд
Обломки беспилотника ВСУ повредили трубопровод в Краснодарском крае

Обломки украинского дрона повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Краснодарского края, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщили в оперативном штабе региона.

— Обломки беспилотника повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна Темрюкского района. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, — сказано в Telegram-канале оперштаба.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

До этого сообщалось, что серия взрывов прогремела в Славянском районе Краснодарского края. По предварительной информации, сработали расчеты противовоздушной обороны. Об этом вечером 21 декабря написал Telegram-канал Shot.

Вечером этого же дня силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 35 украинских БПЛА. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны сбили три дрона Вооруженных сил Украины в небе над Россией в ночь на 21 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

