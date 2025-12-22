Ричмонд
Жителя Анапы в костюме Деда Мороза задержали за нелегальные фотосессии

В Анапе задержали мужчину, который оказывал услуги платных фотосессий в костюме Деда Мороза без соответствующего разрешения.

Источник: Аргументы и факты

В Анапе сотрудники полиции задержали мужчину, одетого в костюм Деда Мороза, который оказывал услуги платных фотосессий без соответствующего разрешения. Об этом сообщили в Telegram-канале городского отдела МВД.

По данным правоохранительных органов, 28-летний местный житель использовал новогодние инсталляции на Театральной площади, предназначенные для бесплатного посещения, в качестве фона для коммерческой съемки. Таким образом он решил получить дополнительный доход в период праздничных мероприятий.

В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье о ведении предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Собранные материалы направлены в суд, где будет принято решение по существу дела.

Ранее в Камчатском крае возбудили уголовное дело против местного жителя, похитившего из магазина надувную фигуру Деда Мороза.

