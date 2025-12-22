Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Истребитель ВВС США перехватил самолет в ограниченном для полетов воздушном пространстве города Палм-Бич штат Флорида, где находится резиденция президента США Дональда Трампа, сообщило командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Источник: U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Anthony Plyler

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолёт, который вошёл в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в публикации командования на странице в соцсети X.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше