Истребитель ВВС США перехватил самолет близ резиденции Трампа

«Сегодня утром истребитель F-16 командования NORAD перехватил самолёт, который вошёл в запретное воздушное пространство над Палм-Бич. Ситуация была спокойно разрешена», — говорится в публикации командования на странице в соцсети X.
