Над регионами РФ сбили 35 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны в вечернее время отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По информации военного ведомства, в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная часть дронов была сбита над Черным морем.
Кроме того, средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря и Белгородской областью. Данные о последствиях на земле не приводятся.
Ранее также сообщалось об ударах возмездия ВС РФ по военным объектам Украины в Одесской области в круглосуточном режиме.