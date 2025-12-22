Ричмонд
Над регионами РФ сбили 35 украинских БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили 35 БПЛА над регионами за вечер.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства противовоздушной обороны в вечернее время отразили атаку беспилотников над рядом регионов страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в период с 20:00 до 23:30 по московскому времени было перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Основная часть дронов была сбита над Черным морем.

Кроме того, средства ПВО ликвидировали несколько беспилотников над территорией Республики Крым, акваторией Азовского моря и Белгородской областью. Данные о последствиях на земле не приводятся.

Ранее также сообщалось об ударах возмездия ВС РФ по военным объектам Украины в Одесской области в круглосуточном режиме.

