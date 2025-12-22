Застрявшие в аэропорту в Тунисе граждане России и Белоруссии вылетят в Турцию

Ранее Life.ru сообщал, что российских и белорусских пилотов уже третий день держат в аэропорту Туниса без каких-либо объяснений. Девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии — перегоняли воздушное судно после ремонта из Ливии в Алжир и сделали остановку для ночёвки. Позднее посольство России официально опровергло информацию о задержании пилотов местными властями. По данным диппредставительства, единственная проблема заключается в отсутствии разрешения на дальнейший перелёт.