Застрявшие в аэропорту в Тунисе граждане России и Белоруссии вылетят в Турцию

В дипломатической миссии пояснили, что соглашение с тунисскими властями о выезде экипажа было достигнуто вечером в воскресенье. Проблема заключалась в отсутствии необходимых разрешений для продолжения полёта по маршруту. При этом подчёркивается, что члены экипажа не подвергались задержанию, а с 19 декабря находились в транзитной зоне, куда вертолёт совершил плановую техническую остановку.
Ранее Life.ru сообщал, что российских и белорусских пилотов уже третий день держат в аэропорту Туниса без каких-либо объяснений. Девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии — перегоняли воздушное судно после ремонта из Ливии в Алжир и сделали остановку для ночёвки. Позднее посольство России официально опровергло информацию о задержании пилотов местными властями. По данным диппредставительства, единственная проблема заключается в отсутствии разрешения на дальнейший перелёт.
