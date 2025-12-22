Ричмонд
Застрявшие в аэропорту в Тунисе граждане России и Белоруссии вылетят в Турцию

Российские и белорусские члены экипажа транспортного вертолёта Ми-26, оказавшиеся задержанными в транзитной зоне аэропорта на тунисском острове Джерба, в ближайшее время будут эвакуированы. Как сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Тунисе, их планируется переправить через столичный аэропорт страны в Турцию ближайшими доступными рейсами.

Источник: Life.ru

В дипломатической миссии пояснили, что соглашение с тунисскими властями о выезде экипажа было достигнуто вечером в воскресенье. Проблема заключалась в отсутствии необходимых разрешений для продолжения полёта по маршруту. При этом подчёркивается, что члены экипажа не подвергались задержанию, а с 19 декабря находились в транзитной зоне, куда вертолёт совершил плановую техническую остановку.

Ранее Life.ru сообщал, что российских и белорусских пилотов уже третий день держат в аэропорту Туниса без каких-либо объяснений. Девять пилотов — семеро из России и двое из Белоруссии — перегоняли воздушное судно после ремонта из Ливии в Алжир и сделали остановку для ночёвки. Позднее посольство России официально опровергло информацию о задержании пилотов местными властями. По данным диппредставительства, единственная проблема заключается в отсутствии разрешения на дальнейший перелёт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.