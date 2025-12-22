Истребитель США перехватил самолет в запретной зоне над резиденцией Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил США был поднят для перехвата самолёта, вторгшегося в запретное воздушное пространство над городом Палм-Бич в штате Флорида, где расположена резиденция президента Дональда Трампа.
Об этом сообщило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в своей публикации в социальной сети X.
По данным NORAD, инцидент произошёл утром, и ситуация была разрешена без осложнений.
Ранее Вэнс заявил, что помощь пожилым американцам важнее Украины.
