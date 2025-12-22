Ричмонд
Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета

На заседании по принятию бюджета депутаты правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии устроили драку. Об этом сообщает Haberler.

Источник: Life.ru

В Турции депутаты подрались на заседании по принятию бюджета. Видео © X / Celal Çiftçi.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Остановить потасовку смогли лишь другие депутаты, вмешавшиеся в конфликт. Бюджет центрального правительства на 2026 год был принят.

Ранее нардепы учинили мордобой в Раде из-за закона о НАБУ. В сессионном зале вспыхнул конфликт на фоне обсуждения спорного законопроекта. Некоторые депутаты не сошлись во мнениях по поводу расширения или возвращения полномочий НАБУ, что и вылилось в драку. На кадрах видно, как один из участников заседания зовёт другого выйти из зала, но после его отказа начал размахивать руками.

