Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета

Ранее нардепы учинили мордобой в Раде из-за закона о НАБУ. В сессионном зале вспыхнул конфликт на фоне обсуждения спорного законопроекта. Некоторые депутаты не сошлись во мнениях по поводу расширения или возвращения полномочий НАБУ, что и вылилось в драку. На кадрах видно, как один из участников заседания зовёт другого выйти из зала, но после его отказа начал размахивать руками.