Турецкие депутаты устроили драку во время обсуждения бюджета

В Турции депутаты подрались на заседании по принятию бюджета. Видео © X / Celal Çiftçi.
Словесная перепалка быстро переросла в драку. Остановить потасовку смогли лишь другие депутаты, вмешавшиеся в конфликт. Бюджет центрального правительства на 2026 год был принят.
Ранее нардепы учинили мордобой в Раде из-за закона о НАБУ. В сессионном зале вспыхнул конфликт на фоне обсуждения спорного законопроекта. Некоторые депутаты не сошлись во мнениях по поводу расширения или возвращения полномочий НАБУ, что и вылилось в драку. На кадрах видно, как один из участников заседания зовёт другого выйти из зала, но после его отказа начал размахивать руками.
