Умер сыгравший в «Оно 2» актер Джеймс Рэнсон

Американский актер Джеймс Финли Рэнсон III скончался на 46-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

В США на 46-м году жизни скончался американский актер Джеймс Финли Рэнсон III, получивший широкую известность благодаря участию в популярных телевизионных и кинопроектах. О его смерти сообщил портал TMZ.

По данным издания, 19 декабря полиция Лос-Анджелеса прибыла в дом актера по вызову и зафиксировала факт смерти без признаков насильственного вмешательства. Судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес подтвердила, что Рэнсон умер в тот же день. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

Наибольшую известность актеру принесла роль Зигги Соботки в сериале «Прослушка», выходившем в 2002—2008 годах. Также он сыграл Эдди Каспбрака в фильме «Оно-2» и принимал участие в ряде других кинематографических и телевизионных проектов.

Ранее сообщалось, что советский и казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов умер в возрасте 88 лет.