Судебные приставы хотят взыскать участок с владельца «Корчмы Тараса Бульбы»

По версии следствия, ресторатор с января 2011-го по март 2014 года скрывал свои реальные доходы и сведения о величине налога на прибыль и добавленную стоимость. В СК сообщали, что предприниматель привлекал к махинациям «ночных кассиров», которые через особое программное обеспечение удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.