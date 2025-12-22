Судебные приставы хотят взыскать участок с владельца «Корчмы Тараса Бульбы»

Рязанское подразделение службы судебных приставов в иске к ООО «Ромашкино», владельцем которого был создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван, попросило суд взыскать принадлежащий данной компании земельный участок сельхозназначения площадью около 1,7 тысячи гектаров. Это следует из материалов, которые изучило РИА Новости.
Отмечается, что по площади этот надел в Рязанской области равен почти восьми московским Паркам Горького. Его кадастровая стоимость составляет более 119 миллионов рублей.
Иск от приставов поступил в суд еще в 2023 году, но его рассмотрение несколько раз откладывалось, следующие слушания назначили на январь следующего года. По состоянию на июль 2024 года в отношении ответчика велось сводное исполнительное производство на сумму около 71 миллиона рублей, говорится в статье.
В феврале 2021 года Пресненский районный суд столицы заочно арестовал Юрия Белойвана по делу о сокрытии налогов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда. До этого его объявили в международный розыск.
По версии следствия, ресторатор с января 2011-го по март 2014 года скрывал свои реальные доходы и сведения о величине налога на прибыль и добавленную стоимость. В СК сообщали, что предприниматель привлекал к махинациям «ночных кассиров», которые через особое программное обеспечение удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общепита наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости.