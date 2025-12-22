В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала

«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тысячи квадратных метров до 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в Telegram-канале оперштаба.
Оперштаб добавил, что на месте работают оперативные службы.
