В поселке Волна на Кубани из-за атаки БПЛА повреждены два причала

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Два причала и два судна в поселке Волна на Кубани были повреждены из-за атаки беспилотников, сообщили в оперативном штабе региона.

Источник: © РИА Новости

«В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет. На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тысячи квадратных метров до 1,5 тысячи квадратных метров», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Оперштаб добавил, что на месте работают оперативные службы.

