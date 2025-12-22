Объект культурного наследия в центре Владивостока пострадал при пожаре

Утром 21 декабря загорелось историческое здание около стадиона «Динамо» — памятник архитектуры начала ХХ века, доходный дом Ван-тын-сина, в котором расположены коммерческие предприятия, в основном магазины и общепит, а также муниципальный учётно-регистрационный центр. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.
Пожарные прибыли в течение пяти минут. Очаг возгорания находился на фасаде здания — воспламенились электрические кабели со стороны внутреннего дворика. Из помещений вывели 10 человек при помощи спасательных устройств, в процессе тушения спасли ещё четырёх человек. Пострадавших и погибших нет.
Пожару был присвоен повышенный второй ранг. Пламя повредило конструкции крыши здания. Локализовать возгорание удалось только в 15:18 на площади около 600 квадратных метров, ликвидировать открытое горение — в 16:41. В тушении задействовали 13 единиц техники, в том числе две автолестницы, и 46 сотрудников личного состава МЧС, в помощь пожарным привлекали Госавтоинспекцию. Полицейские обеспечивали беспрепятственный проезд автомобилей экстренных служб к месту пожара, работу экстренных служб координировал на месте заместитель прокурора Фрунзенского района Владивостока Андрей Думчиков. Обстоятельства пожара выясняются.
Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ с 10 по 11 декабря 2025 года. На пожаре пострадали от угарного газа три человека; ущерб предпринимателям, закупившим большие партии товара в преддверии зимних праздников, идёт на миллионы — три нижних этажа выгорели полностью, в помещениях на четвёртом и пятом этажах отдельные предметы мебели и вещи сохранились частично. Расследуется уголовное дело по статье 168 УК РФ — уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности.