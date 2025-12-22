Объект культурного наследия в центре Владивостока пострадал при пожаре

Ранее сообщалось о пожаре в ТЦ «Баянгол» в Улан-Удэ с 10 по 11 декабря 2025 года. На пожаре пострадали от угарного газа три человека; ущерб предпринимателям, закупившим большие партии товара в преддверии зимних праздников, идёт на миллионы — три нижних этажа выгорели полностью, в помещениях на четвёртом и пятом этажах отдельные предметы мебели и вещи сохранились частично. Расследуется уголовное дело по статье 168 УК РФ — уничтожение имущества из-за неосторожного обращения с огнём или другими источниками повышенной опасности.