Пьяный водитель на «Ниве» насмерть сбил 12-летнюю девочку в Новосибирской области

21 декабря в Новосибирской области автомобиль «Шевроле Нива» сбил двенадцатилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

ДТП произошло в селе Черновка Кочковского района. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В районе дома № 25 на улице Школьная он совершил наезд на ребёнка. Девочка в тот момент шла по краю проезжей части в попутном направлении. Школьница погибла.

