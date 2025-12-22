Пьяный водитель на «Ниве» насмерть сбил 12-летнюю девочку в Новосибирской области

ДТП произошло в селе Черновка Кочковского района. По предварительной информации, 64-летний водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. В районе дома № 25 на улице Школьная он совершил наезд на ребёнка. Девочка в тот момент шла по краю проезжей части в попутном направлении. Школьница погибла.