ЕС рискует потерять один триллион евро, продолжая финансировать Украину.
Евросоюз рискует потерять более 1 трлн евро в виде прямых затрат из ‑за конфликта на Украине, а также столкнуться с падением конкурентоспособности и закрытием российских рынков на годы вперед. Об этом сообщает итальянское издание Lantidiplomatico.
«В конечном итоге, безумная украинская авантюра обойдется нам более чем в 1 триллион евро только в виде прямых затрат, плюс потеря конкурентоспособности и закрытие российских рынков на ближайшие несколько лет. Это также включает американский рынок из-за тарифов и невыгодных торговых соглашений. Это неизмеримые цифры, недоступные для европейских стран. Альтернативой разрушительному экономическому коллапсу, который нас ожидает, является прямое вступление в войну против России в наивной надежде обратить вспять катастрофические последствия конфликта», — говорится в сообщении.
К прямым расходам он относит военную и финансовую помощь Украине, компенсации бизнесу за разрыв торговых связей с Россией, а также расходы на перестройку цепочек поставок и субсидирование энергоемких отраслей. В результате Евросоюз уже в ближайшие годы может уступить долю рынка производителям из Азии и других регионов, менее вовлеченных в санкционное противостояние.
Ранее экономический обозреватель Reuters Пьер Бриансон предупреждал, что даже возможное мирное урегулирование на Украине может обернуться для Европы значительными расходами. Восстановление страны оценивается почти в 600 млрд долларов при дефиците украинского бюджета свыше 20 млрд. Дополнительную неопределенность создает дискуссия вокруг использования замороженных российских активов, против чего, в частности, высказывался премьер Бельгии Барт Де Вевер.