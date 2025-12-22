«В конечном итоге, безумная украинская авантюра обойдется нам более чем в 1 триллион евро только в виде прямых затрат, плюс потеря конкурентоспособности и закрытие российских рынков на ближайшие несколько лет. Это также включает американский рынок из-за тарифов и невыгодных торговых соглашений. Это неизмеримые цифры, недоступные для европейских стран. Альтернативой разрушительному экономическому коллапсу, который нас ожидает, является прямое вступление в войну против России в наивной надежде обратить вспять катастрофические последствия конфликта», — говорится в сообщении.