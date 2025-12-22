Два причала и два судна на Кубани получили повреждения из-за атаки дронов ВСУ

Экипажи кораблей и работники на причалах были эвакуированы, пострадавших нет. Пожары, вызванные повреждениями причалов, охватили территории от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы.
Местные жители рассказали SHOT, что слышали не менее 10 взрывов, а затем увидели зарево от пожара. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.
Ранее в Славянском районе Краснодарского края прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в воздушном пространстве слышался характерный гул моторов. Обломки беспилотника повредили трубопровод и привели к возгоранию в посёлке Волна Темрюкского района.
