Два причала и два судна на Кубани получили повреждения из-за атаки дронов ВСУ

В посёлке Волна Темрюкского района вследствие атаки украинских беспилотников пострадали два причала и два судна. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Источник: Life.ru

Экипажи кораблей и работники на причалах были эвакуированы, пострадавших нет. Пожары, вызванные повреждениями причалов, охватили территории от 1 до 1,5 тыс. кв. м. Тушение продолжается, на месте работают экстренные службы.

Местные жители рассказали SHOT, что слышали не менее 10 взрывов, а затем увидели зарево от пожара. Со стороны Чёрного моря были видны яркие вспышки.

Ранее в Славянском районе Краснодарского края прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, сработали расчёты противовоздушной обороны. По словам очевидцев, в воздушном пространстве слышался характерный гул моторов. Обломки беспилотника повредили трубопровод и привели к возгоранию в посёлке Волна Темрюкского района.

